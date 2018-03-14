Среда, 14 Марта 2018 15:59

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовные дела в отношении высокопоставленных сотрудников областной администрации Лори, вследствие недобросовестной работы которых государству был нанесен ущерб в 8.274.000 млн драмов Как сообщает Генпрокуратура, в результате следствия было выяснено, что областной администрацией руководству бывшей общины Михайловка были предоставлены удобрения на сумму в 8.274.000 драмов, однако староста села не заплатил за них.

Областная администрация Лори направила иск в суд с требованием взыскать сумму, и данный иск был удовлетворен. Судебный акт вступил в силу 27 января 2016 года, однако, должные лица обладминистрации вовремя не представили исполнительный лист в Службу принудительного исполнения Армении, в результате чего была упущена возможность взыскания вышеуказанной суммы.

Таким образом, вследствие недобросовестного или небрежного отношения к работе сотрудников обладминистрации Лори государству был нанесен ущерб в размере 8.274.000 драмов.