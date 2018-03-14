Среда, 14 Марта 2018 15:49

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 14 марта текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 13, 15, 19, 21 на проходе Атоян, 76, 78, 80 на ул. Димитров, квартиры 124-308 жилого дома 1 и жилой дом 35 на ул. Хагаг Дон; жилые дома 52, 54, 54А на пр. Тиграна Меца, 3, 3А, 5, 27, 29, 54Б на переулке Тиграна Меца, жилой дом 2А на ул. Глинки,

собственные дома 3-12 на 38-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 35-74 на 46-ой улице Ареша, жилые дома 1, 1Б на ул. Арцаха; жилые дома 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52 на ул. Шираза, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37 на ул. Шерами, 15, 17, 19, 21, 21/1 на ул. Кургинян;

10:30-16:30 жилые дома 16, 17, 18, 18/1, 20 на ул. Нансена, 17, 19, 21, 23 на ул. Лвовян и прилегающие общественные абоненты в 1-ом

Норкском массиве; жилые дома 24 28, 34, 36 на пр. Маштоца, 35 на ул. Пушкина и прилегающие общественные абоненты, частично улицы Сари тага 2-6 и прилегающие общественные абоненты, частично ряды Сари тага 2-10 и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 28, 28/1, 28/2 на ул. Вардананца и прилегающие общественные абоненты; жилой дом 10 на ул. Закяна и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 собственные дома 56-142, 96-114 на 1-ой улице, 4-22, 24, 25 на 3-ей улице, 1-11 на 10-ой улице, 1-17 на 11-ой улице в Вардашене; в Арагацотнском марзе: 11:00-16:00 села Агарак и Ахдзк в районе Аштарак; в Котайкском марзе: 10:00-12:00 частично села Вохчаберд и Дзорахбюр; 11:00-16:00 села Гарни, Ацаван, Гегадир; частично села Вохчаберд и Акунк; в Гегаркуникском марзе:

14:00-15:30 улица Бошнагян, территория, прилегающая к заводу кабельных линий, частично квартал "Ацарат", территория, прилегающая к автошколе, территория, прилегающая к Гаварскому ГГМ, в городе Гавар;

15:40-17:00 улица Саядян, территория, прилегающая к электросетям, частично квартал "Арцвакар" в городе Гавар.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.