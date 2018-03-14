Среда, 14 Марта 2018 15:34

АрмИнфо. Дипломатическая этика требует не обсуждать какие-либо кадровые решения, касающиеся третьих стран. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил председатель комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Константин Косачев, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к возможному премьерству Сержа Саргсяна.

Косачев отметил, что Россия внимательно следит за процессами в Армении, в частности, имплементацией новой Конституции. "Россия, безусловно, уважает выбор народа Армении. А какие-либо кадровые вопросы - это сугубо внутреннее дело Армении и армянского народа, ее суверенный выбор. Я уверен, что при выборе нового премьер- министра парламентарии будут руководствоваться исключительно интересами граждан РА. Данное решение будет вне всяких сомнений уважаться Российское Федерацией", - заключил Константин Косачев.

Отметим, что представители правящей Республиканской партии Армении заявляют о намерении выдвинуть на пост премьер-министра лидера РПА Сержа Саргсяна. Выборы премьера в парламенте состоятся 17 апреля.