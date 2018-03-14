Среда, 14 Марта 2018 15:33

АрмИнфо.Международное сообщество вновь, на этот раз устами председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели, довольно прозрачно намекнуло Азербайджану о необходимости смены максималистской политики по карабахскому вопросу и возвращении в конструктивное русло.

Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, касаясь заявления Церетели о необходимости удвоить усилия в направлении мирного решения карабахского конфликта, озвученного в ходе встречи с лидером АР Ильхамом Алиевым.

"Тот факт, что председатель ПА ОБСЕ в ходе встречи с Алиевым вновь заявил о полной поддержке Минской группе и мандату личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика является незавуалированным призывом к Баку принять и реализовать Венские и Петербургские договоренности, в которых в числе прочего посредники предлагают расширить мандат офиса Каспршика. Как известно, армянская сторона приняла эти договоренности, а Баку отказывается от их имплементации. То есть, Церетели на встрече с Алиевым косвенно заявил о созвучности позиций армянской стороны, международного сообщества и минских посредников",- заявил Шармазанов.

При этом Шармазанов подчеркнул, что важно, чтобы эти призывы услышал сам Азербайджан. "Слышит ли их Баку, мы узнаем после президентских выборов, однако, на данный момент власти АР, игнорируя призывы международного сообщества, проводят широкомасштабные военные учения. Я неоднократно заявлял, что против властей Азербайджана должны быть применены санкции, так как только после этого Баку изменит свою политику", - отметил вице-спикер, при этом подчеркнув, что целью армянской стороны является не наказание Азербайджана, а возвращение его в конструктивное русло и появление на карте мира независимого государства Арцах.

Отметим, что на днях в ходе встречи с президентом АР Ильхамом Алиевым председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, в частности, заявил о необходимости удвоения усилий сторон в направлении мирного разрешения карабахского конфликта. Он также выразил свою обеспокоенность в связи с напряженной ситуацией на передовой, уносящей жизни людей, а также страданиях гражданского населения в зоне карабахского конфликта. Он в очередной раз заявил о поддержке Ассамблеи мирным усилиям Минских посредников, а также деятельности офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.