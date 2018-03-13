Вторник, 13 Марта 2018 18:06

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян принял участие в ежегодной встрече старших должностных лиц инициативы Евросоюза "Восточное партнерство" (ВП).

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Назарян в ходе своего выступления коснулся важности встреч в формате старших должностных лиц в новой структуре ВП, в качестве тематической площадки и структуры, координирующей рабочие группы.

Он проинформировал, что с точки зрения координации отношений Армения-ЕС в стране действуют необходимые институциональные механизмы, целенаправленно работающие на обеспечение применения рамочного соглашения и других договоров. С этой точки зрения армянский дипломат отметил важную роль гражданского общества и молодежи, коснулся роли парламента, и в этом контексте заметил, что Армения завершает процесс переход к парламентской форме правления.

Говоря об ожиданиях и выполнении совместных обязательств, Назарян отметил необходимость надлежащего представления их общественности. В этом контексте замминистра иностранных дел коснулся важности начала диалога о либерализации визового режима, высоко оценив поддержку стран-членов ЕС и сотрудничество.

В тот же день состоялась дискуссия о запуске пересмотренной архитектуры Восточного партнерства. Назарян в своей речи представил

подход Армении к принципам, лежащим в основе пересмотренной архитектуры ВП, в частности, дифференциации, инклюзивности и совместной ответственности.

Реагируя на утверждение азербайджанской стороны о том, что проблемы с правами человека и свободами обусловлены нахождением страны в состоянии войны, Назарян назвал неприемлемым невыполнение взятых международных обязательств, и призвал власти Азербайджана готовить население к миру, отказаться от применения силы и насильственного управления, которые противоречат принципам демократии и стабильности.