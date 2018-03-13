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АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян принял участие в ежегодной встрече старших должностных лиц инициативы Евросоюза "Восточное партнерство" (ВП).
Как сообщает пресс-служба МИД РА, Назарян в ходе своего выступления коснулся важности встреч в формате старших должностных лиц в новой структуре ВП, в качестве тематической площадки и структуры, координирующей рабочие группы.
Он проинформировал, что с точки зрения координации отношений Армения-ЕС в стране действуют необходимые институциональные механизмы, целенаправленно работающие на обеспечение применения рамочного соглашения и других договоров. С этой точки зрения армянский дипломат отметил важную роль гражданского общества и молодежи, коснулся роли парламента, и в этом контексте заметил, что Армения завершает процесс переход к парламентской форме правления.
Говоря об ожиданиях и выполнении совместных обязательств, Назарян отметил необходимость надлежащего представления их общественности. В этом контексте замминистра иностранных дел коснулся важности начала диалога о либерализации визового режима, высоко оценив поддержку стран-членов ЕС и сотрудничество.
В тот же день состоялась дискуссия о запуске пересмотренной архитектуры Восточного партнерства. Назарян в своей речи представил
подход Армении к принципам, лежащим в основе пересмотренной архитектуры ВП, в частности, дифференциации, инклюзивности и совместной ответственности.
Реагируя на утверждение азербайджанской стороны о том, что проблемы с правами человека и свободами обусловлены нахождением страны в состоянии войны, Назарян назвал неприемлемым невыполнение взятых международных обязательств, и призвал власти Азербайджана готовить население к миру, отказаться от применения силы и насильственного управления, которые противоречат принципам демократии и стабильности.
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|Мирное решение карабахского конфликта является главнейшей целью ОБСЕ
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|Ара Баблоян выдвинул на пост председателя Конституционного суда кандидатуру Грайра Товмасяна
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|Карен Карапетян и Арам I обсудили вопросы, касающиеся развития Армении
|Страны "Восточного партнерства" определились с приоритетами на 2018 год
|Контактный центр Банка ВТБ (Армения) переходит на работу в режиме 24/7
|Бако Саакян прибыл в Вашингтон
|Шармазанов: Ни одна война не может решить проблему
|Никол Пашинян ответил пресс-секретарю Роберта Кочаряна
|Предстоящий визит Бако Саакяна в Вашингтон вызвал гнев Баку: Посол США вызван на "ковер" в МИД Азербайджана
|Председатель Национального Собрания и посол Польши в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Джон Эванс: Пришло время международному сообществу принять Нагорный Карабах в сообщество наций
|Генрих Мхитарян признан лучшим игроком "Арсенала" в феврале
|Роберт Кочарян не примет участия в церемонии инаугурации четвертого президента РА
|Пользователи приложения My Beeline Armenia получат сюрпризы от компании
|29 общественных организаций Армении требуют незамедлительного освобождения члена движения "Новая Армения" Андреаса Гукасяна
|С 12 по 16 марта температура воздуха в Армении существенно не изменится
|В Ереване с иронией восприняли проведение ВС Азербайджана широкомасштабных военных учений
|МИД Армении опровергает слухи о возможности выдвижении посла РА в Ватикане на пост премьера страны
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей
|За минувшую неделю ВС Азербайджана в направлении армянских позиций произвели более 2500 выстрелов
|Правительственная делегация Армении отбывает в Ливан
|Могерини: Армения и Евросоюз никогда не были так близки друг к другу, как сейчас
|Оппозиция Армении не может консолидироваться
|С 11 по 13 марта в Армении ожидается погода без осадков
|Делегация парламентской группы дружбы Армения - США провела в Вашингтоне ряд важных встреч
|Гол, забитый Генрихом Мхитаряном, позволил лондонскому "Арсеналу" в гостях уверенно переиграть итальянский "Милан"
|Комитет по армянским вопросам Конгресса США призвал поддержать пакет помощи в размере $70 млн Арцаху и Армении
|КПП Верхний Ларс вновь закрыт для проезда транспортных средств
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 9-го и 12-го марта
|Парламент Сербии отклонил резолюцию по признанию Геноцида армян
|Свитальский: Рамочное соглашение с ЕС может выступать в качестве катализатора для внутренних реформ в Армении
|Lydian Armenia направила $83 тыс. на реализацию разработанных специально для женщин программ социального развития
|Мэр Лиона: Я слукавил бы, если бы не сказал, что Арцах всегда в моем сердце
|Посол Франции: Париж осуждает любые заявления, которые могут препятствовать переговорному процессу по карабахскому урегулированию
|Правящая партия Армении отреагировала на критику посла США в РА
|Президент Казахстана выступил с новыми социальными инициативами
|Захарова: Москва выступает за нормализацию армяно-турецких отношений
|На границе Арцаха и Азербайджана проведен мониторинг ОБСЕ
|Фонд "Туфенкян" связывает избиение своего директора с его общественно-публицистической деятельностью
|Премьер-министр Армении получит право на предоставление особого статуса лицам без гражданства
|В Тавушской области Армении семьям пропавших без вести субсидируют затраты на электроэнергию и газ
|Министерство международной интеграции и реформ Армении будет расформировано
|Граждане Армении смогут выступать с инициативой о проведении референдумов
|Параллельно с сокращением полномочий президента страны будет сокращен и его аппарат
|Права президента Армении при принятии решений по прошениям о помиловании будут урезаны
|Руководителем Совета безопасности Армении станет премьер-министр республики
|В Армении изменится порядок назначения членов Общественного совета
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