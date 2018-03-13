Вторник, 13 Марта 2018 17:33

АрмИнфо.Недавно состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Договор был подписан Постоянным Представителем РК при ООН Кайратом Умаровым.

Как сообщает посольство РК в РА, Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста Договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом. Его основные положения отвечают принципиальной позиции Казахстана, которая прошла внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

Обретение Казахстаном безъядерного статуса было не случайным решением, а выверенным и продуманным шагом ответственного государства, познавшего на себе ужасы ядерных испытаний и продолжающего уже в третьем поколении испытывать тяжелейшие последствия от их проведения.

Несмотря на нежелание ряда, в том числе ведущих, государств идти на разоружение, Президент Казахстана в ходе тематического заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ): меры доверия», организованного казахстанским председательством 18 января с.г., вновь призвал всех к построению мира без ядерного оружия к 2045 году - 100-летнему юбилею ООН.

«Именно крупнейшие ядерные державы должны быть во главе борьбы за безъядерный мир, показать пример сокращения ОМУ. Это не означает, что остальные страны должны оставаться в стороне, и что от них мало что зависит. С другой стороны, если великие ядерные державы будут настаивать на сохранении своего ядерного статуса и совершенствовать свои вооружения, при этом запрещая приобретать ядерное оружие другим странам, это не приведет к положительным результатам. Поэтому я призываю прилагать совместные усилия в этом направлении» - заявил Н.Назарбаев, напомнив об особой роли Совета и его исторической миссии в построении более безопасного мира и справедливого мирового порядка, как это записано в Уставе ООН.

Как известно, из трех видов ОМУ – ядерного, химического и биологического – только на ядерное оружие не был наложен юридически обязательный запрет. В этой связи стержнем ДЗЯО является статья 1 «Запреты», которая содержит положения об исчерпывающем запрете ядерного оружия. Настоящий Договор призван устранить юридический пробел в международно-правовом поле, и является первым шагом на пути к уничтожению ядерного оружия.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН по итогам двух сессии Конференции ООНо переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия, в марте и июне – июле 2017 года в Нью Йорке. До настоящего времени Договор подписали 56 государств, 5 из которых - ратифицировали. Казахстан стал 57-м государством-подписантом. Документ вступит в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.