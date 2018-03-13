Вторник, 13 Марта 2018 17:31

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Ара Баблоян 13 марта принял делегацию комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания России во главе с председателем Константином Косачевом.

Как сообщает пресс-служба парламента, Баблоян выразил уверенность в том, что визит делегации будет способствовать углублению армяно-российского межгосударственного и межпарламентского сотрудничества. Баблоян отметил, что сотрудничество между двумя парламентами занимает важное место в повестке дня армяно-российских межгосударственных отношений. В этом контексте председатель Национального Собрания высоко оценил совместные заседания постоянных комиссий парламентов двух стран, которые являются платформой для диалога между законодательными органами и дают возможность обсудить широкий круг вопросов, представляющих двусторонний интерес.

Ара Баблоян подчеркнул важность сотрудничества с международными парламентскими организациями и отметил, что роль соответствующих комитетов и групп дружбы в законодательном органе велика.

В свою очередь Косачев представил спикеру Национального Собрания Армении вопросы, обсуждавшиеся на первом совместном заседании и отметил, что в повестку сессии включены многие вопросы, касающиеся безопасности двух стран, стратегического партнерства и межпарламентского сотрудничества. Косачев также подчеркнул важность парламентской дипломатии и взаимовыгодного сотрудничества в международных структурах.

Глава комитета выразил надежду, что вопросы, представляющие взаимный интерес, обсуждаемые в ходе совместных сессий, будут в ближайшее время решены. В конце встречи собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с парламентским сотрудничеством.