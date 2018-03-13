Вторник, 13 Марта 2018 17:30

АрмИнфо.На очередном заседании Совета Безопасности ООН была единогласно принята резолюция о поддержке международных усилий по содействию Афганистану

Как сообщили АрмИнфо в посольстве Туркменистана в Армении, в указанном важном документе Совбеза ООН, являющегося одной из основных структур Сообщества Наций, особая роль отводится реализуемым Туркменистаном мерам по возрождению социально- экономической инфраструктуры Афганистана.

В частности, Совбез на основе выдвинутых инициатив поддержал дальнейшие усилия по укреплению экономического сотрудничества в регионе и настоятельно призвал все страны проводить необходимую работу в данном направлении. В числе этих инициатив: проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия; Соглашение о создании транзитного, торгового и транспортного коридора Афганистан-Туркменистан- Азербайджан-Грузия-Турция ("Лазурит"); проект строительства железной дороги из Туркменистана в Афганистан.

Напомним, что практическая реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия началась в декабре 2015 года, а недавно был дан старт строительству афганского участка этой газовой магистрали. Одновременно начались работы по прокладке линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Туркменистан проводит большую работу и в области транспорта. В качестве помощи афганскому народу были построены и сданы в эксплуатацию две новые железные дороги - Керки-Имамназар-Акина и Серхетабат-Тургунди.

С учётом столь масштабной деятельности, СБ ООН в принятой им 8 марта текущего года резолюции, настоятельно призвал все заинтересованные стороны обеспечивать безопасные условия и способствовать эффективному сотрудничеству в целях практической реализации вышеназванных проектов и соглашений.

Принятая резолюция Совбеза ООН - это ещё одно наглядное подтверждение верности и чёткой обоснованности избранного государством под руководством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова внешнеполитического курса, основанного на нейтральном статусе. Кроме того, данный документ ясно указывает на соответствие проводимой страной внешней политики целям всеобщего мира и устойчивого развития. Эта Резолюция является признанием заслуг Туркменистана в деле укрепления масштабного международного сотрудничества в Центральной Азии и сопредельных ей регионах.

Принятая Совбезом резолюция укрепляет и ещё более приумножает позиции и авторитет Туркменистана в качестве важного партнёра ООН. Данный документ даёт возможность уверенно реализовать совместные долгосрочные планы и стратегию взаимодействия с этой крупнейшей международной организацией.