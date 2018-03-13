Вторник, 13 Марта 2018 16:09

АрмИнфо.В Парламентской ассамблее ОБСЕ пока еще не определились с кандидатурой нового спецпредставителя структуры по Южному Кавказу.

Как заявил журналистам в Баку председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, Южный Кавказ - сложный регион, и существуют непростые обязательства по этому региону. Он напомнил, что подавший в отставку спецпредставителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин, занимал эту должность около 2 лет. <В итоговом отчете Вигенин предложил нам немного изменить модель, связанную с должностью спецпредставителя в соответствии с запланированными в ПА ОБСЕ реформами. В настоящее время мы думаем над эффективностью работы, распределением сил, обязательств и портфелей вице- президентов и спецпредставителей. Однако это всего лишь предложение. Мы можем возложить эти полномочия на вице-президента, либо они будут сформированы в другом формате. Будем думать над этим. Однако я лично думаю, что нам необходимо сфокусироваться на Южно-кавказском регионе

- в Нагорном Карабахе, а также на событиях в Грузии. Возможно, в ближайшие недели мы примем решение о назначении спецпредставителя", - заключил председатель ПА ОБСЕ.

Отметим, что 22 февраля специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин, после презентации итогового отчета на зимней сессии ПА ОБСЕ подал в отставку. Свое решение Вигенин аргументировал желанием сосредоточить все свои силы на работе в качестве докладчика Комитета по политическим вопросам и безопасности. Вигенин в ходе своего выступления на сессии, коснувшись должности спецпредставителя Выразил убеждение, что 3 страны Южного Кавказа следует рассматривать не в совокупности, а каждую в отдельности. По его словам, все проблемы и вопросы, связанные с Нагорным Карабахом, полностью отличаются от ситуации в Грузии - все эти три страны имеют разные подходы и цели. Вместе с тем он выразил убеждение, что в нынешней ситуации должность специального представителя носит формальный характер.