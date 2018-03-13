Вторник, 13 Марта 2018 16:07

АрмИнфо. Мирное решение нагорно-карабахского конфликта является главнейшей целью ОБСЕ.

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом журналистам в Баку заявил президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

"ОБСЕ активно вовлечена в решение всех конфликтов в регионе. Одной из важнейших и приоритетных задач для ПА, и для самой ОБСЕ является участие в урегулировании и мирном разрешении конфликтов. Мы открыто заявляем, что, к сожалению, имеются недостатки по многим направлениям и, в первую очередь, по замороженным конфликтам. Что касается конфликта в Нагорном Карабахе, то мы, безусловно, поддерживаем усилия сопредседателей МГ ОБСЕ", - сказал Церетели.