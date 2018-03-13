Вторник, 13 Марта 2018 16:02

АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, находящийся с официальным визитом в Швеции, провел встречу с руководством ведущих аналитических центров страны - Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (СИПРИ), Шведского Института Международных отношений, Центра исследования проблем мира (PCR) Университета Упсала, Фонда "Ярл Яльмарссон".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Налбандян представил внешнеполитические приоритеты Армении, коснулся армяно-шведских отношений, а также предпринимаемых шагов по их развитию.

Глава МИД Армении высоко оценил сотрудничество со Швецией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, подчеркнув важность взаимодействия в отношениях Армения-ЕС, в частности, в рамках Восточного партнерства. В этом контексте армянский министр коснулся подписания между Арменией и Европейским Союзом соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также перспектив взаимодействия в его рамках.

Налбандян представил усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию, а также подходы Республики по ряду актуальных региональных и международных вопросов.