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АрмИнфо.Сегодня нет никаких предпосылок, которые говорили бы о том, что нагорно-карабахский конфликт в скором времени будет разрешен. Об этом 13 марта на пресс-конференции в Ереване заявил экс-министр обороны Армении, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.
"Сегодняшняя реальность такова - стороны ведут переговоры не вокруг урегулирования конфликта, а вокруг того, какими должны быть переговоры. И это объективно, так как нет никаких предпосылок, для разрешения проблемы в обозримом будущем", - сказал Арутюнян.
В этом контексте он напомнил, что конфликты решаются двумя путями - военным, при полной капитуляции одной из сторон, или посредством мирных переговоров. Однако, по словам эксперта, Азербайджан не готов идти по переговорному пути.
Арутюнян напомнил, что все три президента Армении выражали готовность вести переговоры по принципу статус в обмен на территории. "Что отвечает Азербайджан на эти предложения? Он говорит, что Карабах мой, территории вокруг Карабаха принадлежат мне, и Ереван тоже мой. О каких переговорах может идти речь? Переговоров нет, и не может быть в обозримом будущем" - резюмировал экс-министр обороны Армении.
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|За два года Армения и Азербайджан закупили вооружений на сумму около $700 млн.
|Карен Карапетян и Арам I обсудили вопросы, касающиеся развития Армении
|Страны "Восточного партнерства" определились с приоритетами на 2018 год
|Контактный центр Банка ВТБ (Армения) переходит на работу в режиме 24/7
|Бако Саакян прибыл в Вашингтон
|Шармазанов: Ни одна война не может решить проблему
|Никол Пашинян ответил пресс-секретарю Роберта Кочаряна
|Предстоящий визит Бако Саакяна в Вашингтон вызвал гнев Баку: Посол США вызван на "ковер" в МИД Азербайджана
|Председатель Национального Собрания и посол Польши в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Джон Эванс: Пришло время международному сообществу принять Нагорный Карабах в сообщество наций
|Генрих Мхитарян признан лучшим игроком "Арсенала" в феврале
|Роберт Кочарян не примет участия в церемонии инаугурации четвертого президента РА
|Пользователи приложения My Beeline Armenia получат сюрпризы от компании
|29 общественных организаций Армении требуют незамедлительного освобождения члена движения "Новая Армения" Андреаса Гукасяна
|С 12 по 16 марта температура воздуха в Армении существенно не изменится
|В Ереване с иронией восприняли проведение ВС Азербайджана широкомасштабных военных учений
|МИД Армении опровергает слухи о возможности выдвижении посла РА в Ватикане на пост премьера страны
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей
|За минувшую неделю ВС Азербайджана в направлении армянских позиций произвели более 2500 выстрелов
|Правительственная делегация Армении отбывает в Ливан
|Могерини: Армения и Евросоюз никогда не были так близки друг к другу, как сейчас
|Оппозиция Армении не может консолидироваться
|С 11 по 13 марта в Армении ожидается погода без осадков
|Делегация парламентской группы дружбы Армения - США провела в Вашингтоне ряд важных встреч
|Гол, забитый Генрихом Мхитаряном, позволил лондонскому "Арсеналу" в гостях уверенно переиграть итальянский "Милан"
|Комитет по армянским вопросам Конгресса США призвал поддержать пакет помощи в размере $70 млн Арцаху и Армении
|КПП Верхний Ларс вновь закрыт для проезда транспортных средств
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 9-го и 12-го марта
|Парламент Сербии отклонил резолюцию по признанию Геноцида армян
|Свитальский: Рамочное соглашение с ЕС может выступать в качестве катализатора для внутренних реформ в Армении
|Lydian Armenia направила $83 тыс. на реализацию разработанных специально для женщин программ социального развития
|Мэр Лиона: Я слукавил бы, если бы не сказал, что Арцах всегда в моем сердце
|Посол Франции: Париж осуждает любые заявления, которые могут препятствовать переговорному процессу по карабахскому урегулированию
|Правящая партия Армении отреагировала на критику посла США в РА
|Президент Казахстана выступил с новыми социальными инициативами
|Захарова: Москва выступает за нормализацию армяно-турецких отношений
|На границе Арцаха и Азербайджана проведен мониторинг ОБСЕ
|Фонд "Туфенкян" связывает избиение своего директора с его общественно-публицистической деятельностью
|Премьер-министр Армении получит право на предоставление особого статуса лицам без гражданства
|В Тавушской области Армении семьям пропавших без вести субсидируют затраты на электроэнергию и газ
|Министерство международной интеграции и реформ Армении будет расформировано
|Граждане Армении смогут выступать с инициативой о проведении референдумов
|Параллельно с сокращением полномочий президента страны будет сокращен и его аппарат
|Права президента Армении при принятии решений по прошениям о помиловании будут урезаны
|Руководителем Совета безопасности Армении станет премьер-министр республики
|В Армении изменится порядок назначения членов Общественного совета
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