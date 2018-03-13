Вторник, 13 Марта 2018 15:42

АрмИнфо.Сегодня нет никаких предпосылок, которые говорили бы о том, что нагорно-карабахский конфликт в скором времени будет разрешен. Об этом 13 марта на пресс-конференции в Ереване заявил экс-министр обороны Армении, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

"Сегодняшняя реальность такова - стороны ведут переговоры не вокруг урегулирования конфликта, а вокруг того, какими должны быть переговоры. И это объективно, так как нет никаких предпосылок, для разрешения проблемы в обозримом будущем", - сказал Арутюнян.

В этом контексте он напомнил, что конфликты решаются двумя путями - военным, при полной капитуляции одной из сторон, или посредством мирных переговоров. Однако, по словам эксперта, Азербайджан не готов идти по переговорному пути.

Арутюнян напомнил, что все три президента Армении выражали готовность вести переговоры по принципу статус в обмен на территории. "Что отвечает Азербайджан на эти предложения? Он говорит, что Карабах мой, территории вокруг Карабаха принадлежат мне, и Ереван тоже мой. О каких переговорах может идти речь? Переговоров нет, и не может быть в обозримом будущем" - резюмировал экс-министр обороны Армении.