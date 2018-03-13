Вторник, 13 Марта 2018 15:41

АрмИнфо.По сей день Армении удается осуществлять политику, обеспечивающую сохранение военного баланса в регионе. Об этом 13 марта на пресс-конференции в Ереване заявил экс-министр обороны Армении, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

По его словам, если бы это было не так, то в Нагорном Карабахе давно бы возобновились боевые действия. При этом эксперт считает, что это удается сделать благодаря правильному выбору союзников. Арутюнян убежден, что членство Армении в ОДКБ, и присутствие на территории страны российских войск являются сдерживающим фактором для Азербайджана и Турции.

Комментируя по просьбе корреспондента АрмИнфо призывы некоторых политических сил о выводе российских войск с территории Армении, Арутюнян, в частности, отметил: "Эти силы должны понимать на чьи интересы они продвигают. В Армении сменилось уже три президента со дня независимости, у каждого из них был свой политический вектор, однако все они работали на укрепление отношений с Россией. Сегодня, именно благодаря правильно избранной политике Армения имеет то, что имеет, в том числе и победу в карабахской войне. А, что имеет Азербайджан?", - вопрошал Арутюнян.

Говоря в целом об учениях проводимых Азербайджаном в Нахиджеване, он отметил, что этот участок - территория реализации идеологии неоосманизма. "Что из себя сегодня представляет Нахиджеван с военно-политической точки зрения и вооружения? Ну, во- первых, Нахиджеван сегодня из себя представляет территорию, откуда можно нанести удар по Еревану из вооружения средней дальности, к примеру, использовав ЗРК "Точка- У", "Смерч". Во-вторых, из Нахиджевана можно проникнуть в Сюникскую область - Мегри, и наладить прямой контакт с Азербайджаном. Более того, в Нахиджеване в основном живут шииты, которые по своей сущности ближе к иранцам, однако Турция сегодня осуществляет четкую политику по обращению их в суннитов. Вместе с тем, сконцентрированная в Нахиджеване военная техника позволяет использовать эту территорию в качестве военной базы", - считает Арутюнян. По его словам, все эти обстоятельства не могут не беспокоить армянскую сторону, которая должна быть бдительна.