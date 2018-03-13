Вторник, 13 Марта 2018 15:39

АрмИнфо.Происходящее сегодня в Нахиджеване не может не вызывать серьезной озабоченности. Об этом 13 марта на пресс-конференции в Ереване заявил председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян, касаясь проходящих в Азербайджане, в том числе и Нахиджеване военных учений.

По его словам, Азербайджан и Турция уже не скрывают, что Нахиджеван станет плацдармом для объединения турецкого мира. Саркисян констатировал, что в последний период в Нахиджеване прошли уже 6-7 крупных учений. "Все учения были совместными. К ним было привлечено значительное число турецких сил. То есть, сегодня на этот участок стянуто большое число турецких войск и техники. В политике ничего не бывает случайно. Также известно о секретной договоренности между Турцией и Азербайджаном о взаимодействии, в случае возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе. Фактически, сегодня наша страна стоит перед серьезной угрозой", - считает лидер Демпартии.

Вместе с тем он убежден, что официальный Ереван уже сегодня должен предпринять превентивные меры для предупреждения возможной угрозы со стороны Турции и Азербайджана. По словам Саркисяна, МИД Армении должен оповести о нависшей угрозе со стороны Нахиджевана представителей международного сообщества, в том числе и ОБСЕ и ОДКБ.

Глава демократической партии отметил, что оборонная мощь Армении достаточно сильна, но имеющая место социальная поляризация может привести к тому, что республика ослабнет настолько, что не сможет защитить себя, в этой связи нужно устранить и эту проблему.

Саркисян также считает, что Армения сегодня вполне может обратиться к России и ОДКБ ввиду нависшей угрозы, так как это уже касается не Нагорного Карабаха, а напрямую ее безопасности и территориальной целостности.