Вторник, 13 Марта 2018 15:38

АрмИнфо.Сотрудничество между Арменией и Россией в межпарламентском формате имеет как стратегический, так и глобальный характер. Об этом 13 марта в ходе совместного заседания Постоянного комитета по внешним связям Национального собрания Республики Армения и Комитета по международным делам Федерального Собрания РФ заявил председатель комиссии по внешним связям Армен Ашотян.

Ашотян подчеркнул тот факт, что подобные заседания между двумя странами уже стали традиционными и проводятся 2 раза в год в столицах двух государств. Также председатель постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям отметил, что визит российских парламентариев способствует развитию отношений между двумя комиссиями. "В ходе данного заседания мы обсудим самые важные вопросы армяно-российского сотрудничества, стоящие на повестке дня", - заключил Ашотян.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что армяно-российские отношения давно уже вышли за рамки протокольного парламентского диалога. "В ходе нашего совместного заседания мы обсудим актуальные вопросы, представляющие интерес для обеих сторон. Ранее данные встречи проходили 2 раза в год, однако сейчас мы добавили новый формат, необходимый для более глубинного исследования имеющихся проблем", - отметил Косачев.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам также подчеркнул тот факт, что подобные заседания и встречи между парламентариями являются весьма продуктивными и результативными. "Армяно-российское сотрудничество требует своего развития также на структурном уровне, в частности, мы имеем ввиду ЕАЭС. Наше сотрудничество в рамках этой структуры имеет очень важное значение и требует постоянного внимания как со стороны российских, так и армянских парламентариев", - резюмировал Косачев, добавив, что стороны также обсудят сотрудничество в 7 парламентских структурах, таких как ПАСЕ.

Отметим, что сегодня утром делегация Комитета по международным делам Совета Федерации РФ во главе с Председателем Константином Косачевым в сопровождении Армена Ашотяна посетили Мемориальный комплекс Цицернакаберд. Члены делегации возложили венок к мемориалу жертвам Геноцида армян, посетили Музей-институт Геноцида армян и ознакомились с экспозицией.