Пятница, 9 Марта 2018 14:31

АрмИнфо.Армения и Европейский Союз никогда не были так близки друг к другу, как сейчас. Об этом говорится в видео-послании Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателя Европейской комиссии Федерики Могерини 220-и молодым представителям из 24 стран, прибывшим в Ереван для участия в "Конференции Европейского планирования".

Она положительно расценила факт проведения мероприятия в Ереване и подчеркнула, что в ноябре прошлого года в Брюсселе Армения подписала с ЕС три основополагающих соглашения. Вместе с тем, Могерини выразила надежду на то, что подписанные документы позволят улучшить жизнь людей как в Армении, так и в Европейском Союзе. При этом Верховный представитель констатировала, что на полях встречи были подписаны и другие документы, призванные улучшить коммуникацию между ЕС и Арменией как наземным, так и воздушным путем. "Мы попросили представителей гражданского общества нам оказать как консультативную помощь, так и представить предложения для того, чтобы эти соглашения были действительно успешными", - заключила Могерини.

Рамочное соглашение ЕС-Армения было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе в ходе саммита Восточного партнерства.

Эстония стала первым государством ЕС, ратифицировавшим рамочное Соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским Союзом и Республикой Арменией. Эстония завершила все необходимые процедуры для вступления в силу подписанного между ЕС и Арменией соглашения, о чем и проинформировала внешнеполитическое ведомство страны.