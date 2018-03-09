Пятница, 9 Марта 2018 14:24

АрмИнфо.На площади "Свободы" в Ереване 10 марта состоится акция протеста против премьерства Сержа Саргсяна, организованная инициированным находящимся под арестом героем карабахской войны Жирайром Сефиляном "Фронтом спасения Армении".

Организаторы акции пока не знают, какой исход будет она иметь, перерастет ли в массовые, перманентные митинги и шествия или нет. "Все будет зависеть от воли и активности народа",- отметили представители инициативной группы. Они также затруднились сказать, какая из оппозиционных сил примкнет к ним, и примут ли участие в митингах экс-министр обороны Сейран Оганян и экс-министр иностранных дел Вардан Осканян.

Однозначно о своем намерении принять участие в субботнем митинге заявила партия "Наследие". Председатель партии Армен Мартиросян в беседе с корреспондентом АрмИнфо, в частности, заявил, что борьба оппозиции должна быть направлена не только против Сержа Саргсяна, но и правящей системы в целом. "Система правления в Армении является регрессивной, она антидемократична и уничтожает волю и права наших граждан. Нужно сместить власть и провести коренные реформы, чтобы изменить ситуацию в стране", - заявил Мартиросян. Он также отметил, что успех подобных акций протеста в первую очередь зависит от воли народа и его желаний. " Если граждане Армении смогут сплотиться в единый фронт и совместно выступить против власти, мы сможем добиться успехов, в противном случае, без поддержки наших соотечественников у нас ничего не выйдет. Ведь, как известно, один в поле - не воин", - заключил Мартиросян.

В свою очередь лидер партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян отметила, что не сможет присоединиться к акции протеста, так как должна посетить Сюникскую область. "Для меня, в первую очередь, важно продвигать программы нашей партии, поэтому сейчас мы направляемся в Сюник с целью продвижения нашего оппозиционного движения. Безусловно, я поддерживаю всяческие акции протеста против властей в Армении. Однако, я не могу сказать, насколько они будут эффективными", - заключила Постанджян.

Депутат от блока "Елк", член партии "Просвещенная Армения " Мане Тандилян заявила, что обсуждений в блоке относительно участия в субботнем митинге не было. "Возможно, отдельные члены блока примут участие в акции протеста, однако обсуждений на данную тему мы не проводили", - заявила она. Меж тем, глава фракции блока "Елк" Никол Пашинян одним из первых заявил о необходимости борьбы против возможного премьерства Сержа Саргсяна и пообещал выйти на площадь "Свободы", если даже к нему не примкнут остальные оппозиционные деятели и силы, и он подвергнется таким же гонениям, как и после митингов 2008 года.

Другой представитель радикальной оппозиции, зампред партии Армянский национальный конгресс Арам Мануян, который вместе со своими однопартийцами неоднократно заявлял о необходимости консолидации сил против властей и, в частности, Сержа Саргсяна, отказался отвечать на политические вопросы. Как заявил он в беседе с корреспондентом АрмИнфо, сейчас он на отдыхе за городом и не хочет обсуждать рабочие вопросы.

Отметим, что на данный момент организаторы митинга ведут переговоры с представителями различных партий в целях всеобщей консолидации.

Напомним, что президент Армении Серж Саргсян в 2014-ом году накануне конституционного референдума по переходу Армении на парламентскую форму правления пообещал не претендовать на пост премьер-министра после истечения президентских полномочий. Однако в настоящее время представители правящей Республиканской партии не скрывают своего намерения инициировать процесс премьерства Сержа Саргсяна. А в частных беседах высокопоставленные члены РПА и правительства утверждают, что это уже решенный вопрос.