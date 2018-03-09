Пятница, 9 Марта 2018 13:17

АрмИнфо. На территории Армении днем 9-го и ночью 10- го марта в большинстве регионов время от времени ожидается дождь с грозой. Днем 10- го, и с 11 по 13 марта ожидается погода без осадков.

Как сообщает пресс-служба МЧС, юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду, а 9 марта в отдельных регионах страны ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

В Ереване днем 9-го и ночью 10-го марта время от времени ожидается дождь с грозой. Днем 10-го, а также с 11 по 13 марта ожидается ясная погода без осадков. 9 марта ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.