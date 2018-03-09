Пятница, 9 Марта 2018 13:16

АрмИнфо. В рамках своего визита в Соединенные Штаты Америки делегация парламентской группы дружбы Армения - США встретились с представителями Конгресса США по армянским вопросам.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи члены делегации обсудили перспективы сотрудничества между корпорацией "Вызовы тысячелетия" и Арменией, ситуацию в Армении, а также повестку дня армяно-американских отношений. Стороны также затронули происходящие в Армении последние развития, в частности, переход к парламентской форме правления, а также Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС.

В тот же день вице-спикер Национального Собрания Армении, глава парламентской группы дружбы Арпине Ованнисян встретилась с заместителем директора Бюро по делам Европы и Евразии Агентства по международному развитию США (USAID) Гретчен Биркли.

В ходе встречи стороны коснулись важности осуществленных и осуществляемых Агентством по международному развитию США программ в Армении. В тоже время обсуждались перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий, туризма и других областях. Собеседники также подчеркнули важность нового формата сотрудничества, в частности, перехода от содействия к торговым отношениям.