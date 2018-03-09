Пятница, 9 Марта 2018 13:15

АрмИнфо. Забитый полузащитником сборной Армении Генрихом Мхитаряном гол, позволил лондонскому "Арсеналу" в гостях уверенно переиграть итальянский "Милан" со счетом 2:0 в матче 1/8 Лиги Европы.

В свете последних результатов команда Арсена Венгера ехала в Милан не в качестве фаворита, так что итоговый счет приятно удивил болельщиков "канониров". Однако цифры на табло полностью отражают произошедшее на поле. В первом тайме гости полностью контролировали ход событий, результатом чему стал гол Генриха Мхитаряна. Новичок <Арсенала> был одним из лучших и заслуженно поразил ворота Доннаруммы, хоть и не без помощи небольшого рикошета. До перерыва "Арсенал" имел еще пару прекрасных моментов, и уже в компенсированное время Рэмси после филигранной передачи Озила обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

Перерыв особых изменений в течение матча не привнес. "Милан" так и не сумел создать особых проблем <Арсеналу>, можно вспомнить лишь выход Калинича, нейтрализованный своевременным прыжком в ноги Оспины. А вот <канониры> могли делать счет 3:0, но Уэлбеку не повезло. Как итог - отличный результат и уверенный задел на выход в следующую стадию турнира.