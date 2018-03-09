Пятница, 9 Марта 2018 13:14

АрмИнфо.Комитет по армянским вопросам Конгресса США призвал председателя Подкомитета по иностранным операциям и ассигнованиям в Конгрессе Хэла Роджерса и члена подкомитета Ниту Лоуи поддержать пакет помощи в размере $70 млн Арцаху и Армении на 2019 финансовый год.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА), соответствующее письмо введено в обращение в Палате представителей с целью сбора подписей.

В частности, Комитет предложил поддержать пакет помощи Арцаху в размере $6 млн для завершения программы разминирования и реабилитации инвалидов, $4 млн - для поддержки мира, $30 млн - в качестве экономической помощи РА и $20 млн Армении на оказание помощи в приеме беженцев из Среднего Востока. Члены комитета также призвали приостановить оказание военной помощи Азербайджану.