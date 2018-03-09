Пятница, 9 Марта 2018 13:12

АрмИнфо.По положению на 10.00 часов 9-го марта все автомобильные дороги на территории Армении проходимы.

Согласно пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Гюмри идет снег. МЧС вновь призывает водителей использовать зимние шины.

В то же время, по данным главного управления по чрезвычайным ситуациям МЧС Российской Федерации по Северной Осетии информирует,

что КПП "Верхний Ларс" закрыт для проезда всех видов транспортных средств.