Пятница, 9 Марта 2018 13:11

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 9 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван: 10:00-16:00 жилые дома 34, 36, 38 на пр. Комитаса, 14 на ул. Рига и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 5А, 7, 9 на ул. Гоголя, 8, 10 на ул. Рубинянц, 17А, 17Б на ул. Норашхараин, собственные дома 2/1-21/1 на ул. Райниса и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 15А, 15/1, 15/2, 64А на ул. Сундукяна, 14/3 на ул. Гр. Кочара и прилегающие общественные абоненты;

10:30-16:30 жилые дома 2, 4, 8, 10, 12 на ул. Бакунца, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 на 1-ом переулке, 1, 2 на 2-ом переулке, 6, 6/1, 8, 8/1,

10, 12, 14, 16, 18, 20 на ул. С.Ованнисян, 1 на ул. Багяна, 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 1-ом переулке, 1-5, 7, 9, 11, 13, 33 на 2-ом переулке, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 51, 53 на пр. Гая, 1/2,

3, 5, 9, 11 на ул. Гюрджян, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 на ул. Кочаряна, 1-5, 7, 9 на ул. Гюликевхян, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 на переулке Гюликевхян, детский сад N 105 и прилегающие общественные абоненты в 4-ом Норкском массиве. А также 12 марта текущего года будут обесточены: в городе Ереван: 10:00-16:00 жилой дом 63 на пр. Комитаса и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 52А, 50Б, 50Г на пр. Баграмяна, 2, 2А, 2Б, 4, 6 на пр. Азатутяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 9, 10/5, 11, 13 на ул. А.Хачатряна, 23 на ул. Вагаршяна, собственные дома 6-34 на ул. Айгекци, жилой дом 4 и собственные дома 1-15 на ул. Лер Камсар, прилегающие общественные абоненты, жилые дома 3, 3/14, 5/1, 7 на Тбилисском шоссе, собственные дома у Канакерской ГЭС и прилегающие общественные абоненты, улица Шрджанаин, жилые дома 11, 13, 15, 19, 21 на переходе Атоян, 76, 78, 80 на ул. Димитрова, 52, 54, 54А ба пр. Тиграна Меца, 3, 3А, 5, 27, 29, 54Б на переулке Тиграна Меца, жилой дом 2А на ул. Глинки, квартиры 124-308 жилого дома 1 и жилой дом 35 на ул. Хагаг Дон;

10:30-16:30 жилой дом 10 на ул. Закяна и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные дома 37-337

на ул. Норагюх, 46, 46/81 на ул. Таирова и прилегающие общественные абоненты; частично улица Сари тага 2-6 и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 13-19, на 9-ой улице, 56-143 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 жилые дома 125А и 127 на ул. Г.Маари; в Араратском марзе: 10:00-14:00 села Мргануш, Абовян, Вардашен, Аревшат, Ланджазат, Дехдзут; жилые дома 41, 43, 45 на ул. Араратян в городе Веди; частично село Лусарат; жилой дом 54 на ул. Ханджяна в городе Арарат; 10:00-16:00 частично села Норабац и Саят-Нова; частично кварталы 2, 10, "Каяран" в городе Масис; 10:30-16:00 частично село Гетазат; 11:00-15:00 частично село Азатаван; в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 жилые дома 7, 8 на ул. Момика, 1 3, 4 на ул. Севака в городе Ехегнадзор; частично улицы Мясникяна, Шаумяна, Теряна,

Алавердяна в городе Вайк; 11:00-16:00 частично село Артабуйк; в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично село Акунк, абоненты, прилегающие к Арзнийскому шоссе, в городе Абовян;

11:00-16:00 села Гарни, Вохчаберд, Ацаван, Гегадир, прилегающие общественные абоненты и производственные территории;

14:00-16:00 село Мргашен, прилегающие производственные территории, ООО "В.Саакян", "Консарк", "Ачн", новый квартал села Нор Артамет; птицефабрика Гетамеча, станции компаний "Виваселл МТС" и <Юком"; в Гегаркуникском марзе: 10:30-12:00 воинская часть Норатуса, ЧП "Армен Навоян", "Г.Хугоян"; 14:00-15:20 здание МЧС, частично квартал "Арцвакар", территории, прилегающие к электросетям в городе Гавар; частично село Кармир гюх, прилегающие общественные абоненты и производственные территории; в Ширакском марзе:

10:00-15:00 2-ая улица и квартал стадиона в районе Амасия;

10:00-16:00 улицы 3, 4 в городе Маалик АНийского района; северные территории общины Казанчи в районе Ашоцк; в Лорийском марзе:

09:00-15:00 частично село Шнох; 10:00-16:00 частично село Каринд;

11:00-17:00 квартал "Сараарт" в городе Алаверди; села Акнер, Ахпат,

Цахкашат, Санаин; в Сюникском марзе:

10:30-11:30 села Акнер, ВЕришен, Арегуни, Караундж, Хндзореск,

Карашен, Карнидзор, Тег, Аравус, Хознавар, Ванатур, Хнацах;

11:00-15:00 частично улицы Исраелян, Адамян, Сисакян в городе Сисиан;

11:00-17:00 село Шамб;

13:00-15:00 села Дарабас, Гетатаг, Шенатаг, Лцен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.