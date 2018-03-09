Пятница, 9 Марта 2018 13:10

АрмИнфо.Парламент Сербии отклонил предложение оппозиции о признании Геноцида армян.

Как сообщает балканская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), резолюцию, признающую геноцид 1,5 миллионов армян в Османской Турции, в парламент представил бывший премьер-министр Сербии Зоран Зивкович, который в настоящее время возглавляет политическую силу "Новая партия".

Зивкович подчеркнул важность уточнения позиции официального Белграда в этом вопросе, напомнив, что эта величайшая трагедия 20-го века была признана как Россией, так и большинством штатов США.

Примечательно, что за последнее десятилетие подобные предложения несколько раз были представлены в парламенте Сербии, однако они всегда отклонялись. Но, это не помешало, президенту Сербии Томиславу Николичу 24 апреля 2015 года принять участие в мероприятиях, приуроченных 100-летию Геноцида армян в Ереване.