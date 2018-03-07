Среда, 7 Марта 2018 20:12

АрмИнфо.Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский оптимистично настроен по вопросу ратификации и реализации Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС, подписанном 24 ноября 2017 года в Брюсселе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Европейских друзей Армении (EuFoA), Свитальский в ходе брифинга в офисе EuFoA в Брюсселе, посвященного отношениям Армения-ЕС, в частности, заявил: "У нас есть четкие сигналы о том, что соглашение будет добросовестно реализовываться".

При этом дипломат добавил, что несмотря на то, что Армения является самой маленькой страной в Восточном партнерстве, она наиболее заинтересована в ЕС.

Вместе с тем Свитальский считает, что соглашение может выступать в качестве катализатора для внутренних реформ, необходимых для стимулирования экономического потенциала Армении. "Армения обладает всеми необходимыми составляющими для роста и процветания, в частности, интеллектом и человеческим капиталом. Но, для достижения устойчивого экономического развития необходимы изменения. Сегодня этому препятствуют чрезмерно регулируемая и монополизированная система, которая создает препятствия для молодых армянских предпринимателей и в конечном итоге, вынуждает их покинуть страну", - сказал посол.

В мероприятии, котором приняли участие более 40 представителей институтов ЕС, дипломатического корпуса, международных НПО,

исследовательского сообщества и СМИ. На встрече были также рассмотрены такие вопросы как гендерное неравенство, эмиграция, либерализация виз и др.