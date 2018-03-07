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АрмИнфо. Компания Lydian Armenia, которая занимается эксплуатацией Амулсарского золоторудного месторождения, реализовала 55 программ социального развития на $83 тыс., разработанных специально для женщин.
"Lydian Armenia продолжает прилагать усилия для привлечения большего числа женщин, поскольку мы уверены, что это будет способствовать улучшению горнодобывающего сектора во всех отношениях. Большинство женщин, которые участвовали в наших проектах, уже имеют малый бизнес в общинах", - говорится в официальном сообщении компании.
Согласно источнику, 31% сотрудников компании составляют женщины, причем 8 из них занимают руководящие должности. В 2017 году у компаний-подрядчиков 12% сотрудников приходилось на долю женщин, из которых 130 - жительницы общин, прилегающих к Амулсарскому месторождению. "Вместе с развитием проекта "Амулсар" в нашу команду вовлекутся еще больше женщин, и мы уверены, что это создаст новые перспективы и возможности для проекта. Нехватка квалифицированных специалистов сегодня является серьезной проблемой в любом бизнесе, и мы убеждены в том, что горнодобывающая промышленность принесет большую пользу, если будут предприняты дополнительные усилия для выявления потенциала женщин", - отмечается в официальном сообщении компании.
Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.
|Свитальский: Рамочное соглашение с ЕС может выступать в качестве катализатора для внутренних реформ в Армении
|Lydian Armenia направила $83 тыс. на реализацию разработанных специально для женщин программ социального развития
|Мэр Лиона: Я слукавил бы, если бы не сказал, что Арцах всегда в моем сердце
|Посол Франции: Париж осуждает любые заявления, которые могут препятствовать переговорному процессу по карабахскому урегулированию
|Правящая партия Армении отреагировала на критику посла США в РА
|Президент Казахстана выступил с новыми социальными инициативами
|Захарова: Москва выступает за нормализацию армяно-турецких отношений
|На границе Арцаха и Азербайджана проведен мониторинг ОБСЕ
|Фонд "Туфенкян" связывает избиение своего директора с его общественно-публицистической деятельностью
|Премьер-министр Армении получит право на предоставление особого статуса лицам без гражданства
|В Тавушской области Армении семьям пропавших без вести субсидируют затраты на электроэнергию и газ
|Министерство международной интеграции и реформ Армении будет расформировано
|Граждане Армении смогут выступать с инициативой о проведении референдумов
|Параллельно с сокращением полномочий президента страны будет сокращен и его аппарат
|Права президента Армении при принятии решений по прошениям о помиловании будут урезаны
|Руководителем Совета безопасности Армении станет премьер-министр республики
|В Армении изменится порядок назначения членов Общественного совета
|Начался визит в Соединенные Штаты делегации парламентской группы дружбы Армения - США
|Президент Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го марта
|Автомобильная дорога Степацминда - Ларс открыта для всех видов автомобильного транспорта
|Министр обороны Армении представил слушателям военного колледжа ВВС США приоритеты программы модернизации ВС сил страны
|Карен Карапетян Минздраву Армении: есть информация, что рецепты выписывают прямо перед аптекой за дополнительную плату
|Министр охраны природы Армении обсудил проекты по энергосбережению с европейскими экспертами
|Эдуард Шармазанов: Наша борьба не против Турции, наша борьба во имя защиты прав человека
|Начальник объединённого штаба ОДКБ посоветовал Армении не воспринимать болезненно продажу оружия Россией Азербайджану
|Вопросы армяно-кипрских отношений обсудили президент РА и посол Кипра в Армении
|МЧС РА и Управления по координации гуманитарной деятельности ООН продолжат сотрудничество в гуманитарной сфере
|Beeline: Андрей Пятахин в рамках "Дней университета Шеффилда" провел мастер- класс на тему "Путь к вершине"
|Начальник объединённого штаба ОДКБ отметил главные угрозы и вызовы, стоящие перед структурой в Восточной Европе, на Кавказе и Центральной Азии
|Анатолий Сидоров: Нагорный Карабах не является членом ОДКБ и организация не окажет Арцаху поддержку в случае войны
|В Ереване стартовали мероприятия, посвященные 190-летию Туркманчайского мирного договора
|Никол Пашинян обратился к начальнику Полиции с просьбой представить документ об отказе Армена Саркисяна от гражданства Великобритании
|ЕСПЧ обязал Армению выплатить 48 тысяч евро членам организации "Свидетели Иеговы"
|Парламентская делегация Армении отбыла с рабочим визитом в США
|Посол США в Армении в качестве основных вызовов для Армении указал на коррупцию и злоупотребление властью
|Армения временно приостановит действие решения об отпуске лекарств по рецепту
|СНБ Армении выявила преступную группу, занимающуюся печатанием и реализацией фальшивых документов
|Банк ВТБ (Армения) стал лучшим партнером РОСГОССТРАХ АРМЕНИЯ в рамках проведенного конкурса
|Армения 2 апреля 2018 года объявит нерабочим днем
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го марта
|Великобритания планирует расширить сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
|Мэр Лиона посетил мемориальный Комплекс "Цицернакаберд"
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|С 5 марта шесть филиалов Банка Анелик будут работать по расширенному графику
|Замминистра обороны Армении призывает не драматизировать ситуацию, связанную с коррупционными рисками в армии
|Баку: Стороны карабахского конфликта пришли к решению продолжить обсуждения после президентских выборов в более интенсивной форме
|Глава МИД Арцаха провел переговоры с мэром французского города Бук-Бель-Эр
|Председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян подал в отставку
|В Армении стартуют Дни Франкофонии
|Лакот: Франция выразит позицию по армяно-турецким протоколам лишь тогда, когда всё окончательно будет конкретизировано
|В Туркменистане 2018 год объявлен годом "Туркменистан - сердце Великого Шёлкового пути"
|Лакот: Франция четко выразила свое отношение к заявлению президента Азербайджана
|Ваграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа Саргсяна
|Армен Рустамян: Сотрудничество с Турцией без предусловий просто невозможно
|В Армении имеются труднопроходимые автодороги
|В Армении задержан педофил, находящийся в розыске со стороны США
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