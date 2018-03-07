Среда, 7 Марта 2018 19:53

АрмИнфо. Компания Lydian Armenia, которая занимается эксплуатацией Амулсарского золоторудного месторождения, реализовала 55 программ социального развития на $83 тыс., разработанных специально для женщин.

"Lydian Armenia продолжает прилагать усилия для привлечения большего числа женщин, поскольку мы уверены, что это будет способствовать улучшению горнодобывающего сектора во всех отношениях. Большинство женщин, которые участвовали в наших проектах, уже имеют малый бизнес в общинах", - говорится в официальном сообщении компании.

Согласно источнику, 31% сотрудников компании составляют женщины, причем 8 из них занимают руководящие должности. В 2017 году у компаний-подрядчиков 12% сотрудников приходилось на долю женщин, из которых 130 - жительницы общин, прилегающих к Амулсарскому месторождению. "Вместе с развитием проекта "Амулсар" в нашу команду вовлекутся еще больше женщин, и мы уверены, что это создаст новые перспективы и возможности для проекта. Нехватка квалифицированных специалистов сегодня является серьезной проблемой в любом бизнесе, и мы убеждены в том, что горнодобывающая промышленность принесет большую пользу, если будут предприняты дополнительные усилия для выявления потенциала женщин", - отмечается в официальном сообщении компании.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.