Среда, 7 Марта 2018 19:11

АрмИнфо.Лион придерживает политического курса Франции по вопросу реализации проектов в Арцахе. Об этом 7 марта на пресс- конференции в Ереване завил мэр Лиона Жорж Кепенекян, отвечая на вопрос АрмИнфо, планирует ли Лион в будущем реализовывать проекты с Арцахом по примеру Еревана.

Он напомнил, тема пресс-конференции продление соглашения о сотрудничестве между Ереваном и Лионом, и призвал придерживаться этой повестки.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Лион по данному вопросу придерживается политического курса Франции, а именно воздерживаться от шагов или действий, которые могут помещать или создать угрозу переговорному процессу. "Но, я наверное, слукавил бы, если бы не сказал, что Арцах всегда в моем сердце. Но для оказания помощи нашему народу там есть другие проекты", - резюмировал Кепенекян.