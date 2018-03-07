Среда, 7 Марта 2018 18:39

АрмИнфо.Франция, председательство ОБСЕ четко выразили свое отношение к заявлению президента Азербайджана. Об этом 7 марта на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, коснувшись притязаний Алиева на Ереван и Зангезур.

"Скажу больше, Франция осуждает любые заявления, которые могут препятствовать или же подорвать переговорный процесс по урегулированию данного конфликта", - сказал посол.

Вместе с тем, Лакот призвал еще раз ознакомиться с заявлением МИД

Франции по данному вопросу, и в будущем ссылаться на него.

Напомним, что Министерство иностранных дел Франции, выражая позицию

к заявлению Алиева, в частности, подчеркнуло: "Франция по-прежнему

полностью привержена к урегулированию нагорно-карабахского конфликта посредством переговоров. Призываем стороны конфликта добросовестно работать в этом направлении, и воздержаться от любых заявлений или действий, которые могут привести к обострению напряженности".

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в начале февраля предъявил притязания на Ереван, назвав его исторической азербайджанской территорией. "Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы поэтапно должны приближаться к этой цели", - сказал Алиев.