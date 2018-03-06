Среда, 7 Марта 2018 16:56

АрмИнфо. "Мы расцениваем оценки посла США в Армении не как острую критику, а как предложение коллеги или же, как здоровую критику". Об этом 7 марта в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, касаясь заявлений посла США в РА Ричарда Миллса о том, что коррупция не позволяет американским вкладчикам осуществлять инвестиции в Армении.

Шармазанов отметил, что антикоррупционные меры и демократические реформы находятся в центре внимания властей Армении: "Мы делаем все возможное, для осуществления законодательных реформ в сфере борьбы с коррупцией. Они еще не закончены, и мы будем продолжать антикоррупционную борьбу с учетом опыта западных демократий. Власти РА никогда не говорили, что в Армении нет негативных явлений, таких как коррупция, монополия. Просто мы должны осознавать, идем ли мы в правильном направлении", - отметил Шармазанов.

Вице-спикер также выразил надежду на то, что в рамках законодательных инициатив будут внедрены механизмы, которые позволят более эффективно бороться с недочетами. "В любой стране есть коррупция в США, России и Австралии, но никто больше не заинтересован в искоренении этих негативных явлений в Армении, нежели власти страны. Мы внимательно выслушаем конструктивные предложения всех наших зарубежных партнеров, и в случае необходимости начнем реализацию реформ в новом порядке", - подчеркнул Эдуард Шармазанов.

Ранее в интервью газете "Жаманак" посол США в РА Ричард Миллс выразил обеспокоенность такими проявлениями коррупции, которые зарождают атмосферу несправедливости. "Это такие проявления, когда люди, имеющие влиятельные политико- экономические связи, используют это в свое благо, в результате чего создается атмосфера несправедливости, устанавливаются неравные условия для конкуренции. Думаю, что подобные проявления коррупции и злоупотребления со стороны властей являются основными вызовами для Армении и самым большим препятствием на пути ее развития и привлечения инвестиций",- резюмировал дипломат.