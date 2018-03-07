Среда, 7 Марта 2018 16:08

АрмИнфо.В ходе недавнего совместного заседания палат парламента Казахстана глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана с «Пятью социальными инициативами». Об этом сообщает посольство РК в РА.

Первая инициатива касается новых возможностей приобретения жилья для каждой семьи. "Нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, когда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот заем с учетом возможностей семейного бюджета. Поэтому я предлагаю запустить программу "7-20-25", – отметил Президент.

Вторая инициатива: "Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников". "В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером заработной платы предлагаю с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в 10 раз – до 1 процента. Снижение налоговой нагрузки через индивидуальный подоходный налог надо сделать для тех, кто получает оплату труда не более 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц", – сказал Глава государства.

Третья инициатива направлено на повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи. "В 2018-19 учебном году надо выделить дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно. Из них 11 тысяч – на обучение бакалавров по техническим специальностям. Это позволит подготовить тысячи и тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях четвертой промышленной революции", – дал поручение Президент.

Четвертая инициатива: "Расширение микрокредитования". "Общий охват микрокредитованием составит в 2018 году более 14 тысяч человек, что в два раза превысит уровень 2017 года. Эту работу следует активно продолжать и в последующие годы. Значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть свое собственное дело. Хотел бы подчеркнуть, что это особенно важно для сельской местности, для развития предпринимательства на селе", – сказал Президент.

Пятая инициатива: "Дальнейшая газификация страны". "Нам надо реализовать проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караозек (Кызылординская область) – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана. Для этого требуется привлечь соответствующие средства, в том числе от международных финансовых институтов.

Назарбаев отметил, что данные социальные инициативы направлены на укрепление социального единства общества и дальнейшее улучшение благосостояния каждого казахстанца