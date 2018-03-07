Среда, 7 Марта 2018 15:36

АрмИнфо.Москва выступает за нормализацию армяно-турецких отношений. Об этом 7 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись денонсации Арменией армяно- турецких протоколов по нормализации отношений.

"Россия давала непосредственную оценку этому договору. Как вы помните, российская делегация находилась в Цюрихе и принимала активное участие. Эти оценки все были даны. И наше отношение остается актуальным, мы исходим из важности нормализации отношений между этими странами, в их же интересах. Со своей же стороны всегда, как вы знаете, делали всё для достижения именной этой цели. Еще раз говорю, что Россия тогда в Цюрихе приняла активнейшее и, самое интересное, эффективное участие в выработке соответствующих договоренностей. Но, и потом, мы эту тему комментировали, и эти оценки актуальны", - резюмировала Захарова.

Напомним, что 1 марта 2018 года президент Армении Серж Саргсян на заседании Совбеза заявил об отзыве армяно-турецких протоколов.

Отметим, что армяно-турецкие протоколы были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года. Однако протоколы так и не были ратифицированы парламентами Армении и Турции, поскольку Анкара постоянно выдвигала предусловия на пути ратификации. В этой связи по распоряжению президента РА Сержа Саргсяна процесс ратификации протоколов в армянском парламенте был заморожен. А в феврале 2015 года и вовсе были отозваны из парламента.

Во второй половине 2017 года президент РА с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что весну 2018 года Армения встретит без армяно-турецких протоколов, поскольку отсутствует какой либо позитивный сдвиг в их реализации. -