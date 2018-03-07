Среда, 7 Марта 2018 15:25

АрмИнфо.Совет попечителей фонда "Туфенкян" выражает глубокую озабоченность в связи с жестоким избиением в центре Бейрута директора Фонда, пусателя-публициста, общественного деятеля Раффи Дудакляна.

Согласно заявлению Совета попечителей, поступившему в АрмИнфо, избиение Дудакляна было преднамеренным и организованным. Авторы заявления уверены в том, сто это связанно с его публицистической и общественной деятельностью, поскольку Дудаклян часто подвергал резкой критике имеющие место в армянском обществе негативные явления - социальную несправедливость, бедность, неравенство. В заявлении подчеркивается, что Дудаклян имел большой вклад в деле становления гражданского общества в Армении, реализации различных экономических и социальных программ в Арцахе. "Его усилия направлены на создание справедливой, обеспеченной и прогрессивной государственности в Армении. Надеемся, что сей ужасный инцидент не остановит Дудакляна в его патриотической деятельности",- говорится в заявлении.