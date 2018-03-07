Представляя проект закона, заместитель начальника Полиции РА Вардан Егиазарян отметил, что необходимость в поправках обусловлена конституционными изменениями. В настоящее время право на предоставление особого статуса или отказ от предоставления данного статуса принадлежит президенту РА. После конституционных реформ возникла необходимость во внесении поправок в действующий закон "Об иностранцах", согласно которым право на предоставление особого статуса переходит к премьер-министру РА. В то же время, из закона изымается положение, согласно которому в случае отказа от предоставления особого статуса лицо не имело право на обжалование данного решения.

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