Среда, 7 Марта 2018 15:20

АрмИнфо. В Тавушской области Армении семьям пропавших без вести лиц субсидируют затраты на электроэнергию и газ.

Министерство обороны Армении совместно с Советом родственников без вести пропавших воинов-освободителей Армении (азатамартиков) 6 марта организовали встречу с семьями лиц пропавших без вести во время нагорно-карабахского конфликта в Иджеване. Встреча была проведена в рамках распоряжения министра обороны Армении, председателя Комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших Вигена Саркисяна об активизации работ с семьями пропавших без вести. Отметим, что, по данным Госскомиссии по делам заложников, военнопленных и пропавших без вести лиц, в Тавушской области Армении 15 таких семей.

В рамках визита состоялась встреча представителя Комиссии, руководителя группы пограничного представительства и сотрудничества с государственными органами Оперативного управления ГШ ВС Армении полковника Самвела Асатряна с губернатором Тавушской области Овиком Абовяном, после которой последовала встреча с родственниками лиц пропавших без вести.

Асатрян на встрече отметил, что по указанию мининстра обороны Армении, периодически проводятся встречи с семьями лиц пропавших без вести для ознакомления с их нуждами и потребностями, и оказания посильного содействия. При этом он сообщил, что благодаря предпринятым усилиям всем 15 семьям из Тавушской области в течение года будут субсидировать затраты на газ и электроэнергию.

В свою очередь Абовян заверил, что будет держать в центре внимания вопросы семей пропавших без вести лиц. "Мы, как областная администрация, со своей стороны готовы оказать посильную помощь семьям лиц, пропавших без вести. По всем волнующим вопросам они могут обращаться, и мы постараемся оказать помощь", - сказал Абовян.

В составе прибывшей из Еревана в Иджеван делегации были и военные врачи, которые провели медосмотр всех родственников пропавших без вести лиц. После осмотра, тем, кто нуждался в этом, были выписаны направления в Ереван, для продолжения лечения в столичных медучреждениях.