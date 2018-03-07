Среда, 7 Марта 2018 15:20

АрмИнфо.Заседания правительства Армении станут закрытыми. Соответствующий проект закона "О структуре и деятельности правительства" и поправки в пакете смежных законов приняты на заседании Национального Собрания РА 7 марта в первом чтении.

По словам министра юстиции РА Давида Арутюняна, новое правительство Армении, формирование которого начнется в апреле текущего года,

будет состоять из премьер-министра, первого вице- премьера, двух вице-премьеров и 17 министров против 18 в настоящее время. Предусмотрено расформировать министерство международной интеграции и реформ. Новое правительство будет сформировано в течение 15 дней после назначения премьер-министра. После назначения премьер в пятидневный срок должен представить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент или сразу назначает министров, или обращается в Конституционный суд, который должен подтвердить соответствие кандидата на эту должность. Правительство считается сформированным, если назначены минимум две трети членов кабинета. Член правительства вступает в должность с момента обнародования указа президента. Назначенные министры принесут клятву в присутствии президента в его резиденции. Заседания правительства будут проходить в закрытом режиме, что, по словам Арутюняна, даст возможность членам Кабинета министров вести откровенный и заинтересованный разговор по тем или иным вопросам. Установлены и положения, касающиеся кворума при проведении заседаний правительства, в том числе, и в условиях военного положения. Повестка заседаний правительства публикуется минимум за день до проведения заседания. Установлены также случаи, когда премьер-министр должен подать заявление об отставке, в частности, когда он утратил гражданство Армении или обрел гражданство другой страны. "Закреплены ситуации, уравненные с отставкой премьер-министра, к примеру, когда глава правительства в 5-дневный срок не представляет требуемое количество кандидатов для формирования кабинета министров", - сказал основной докладчик. Отметим, что согласно муссируемым слухам, пост премьер-министра займет нынешний президент РА Серж Саргсян, а первого вице-премьера - нынешний глава правительства Карен Карапетян.