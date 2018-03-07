Среда, 7 Марта 2018 15:18

АрмИнфо. Граждане Армении смогут выступать с инициативой о проведении референдумов. Проект конституционного закона "О референдуме" принят на заседании Национального Собрания РА 7 марта в первом чтении 64 голосами "за" при 32 "против".

Любопытно, что по проекту проголосовал 61 депутат, что недостаточно для принятия решения, поскольку необходимы были голоса минимум 3/5 депутатского корпуса или 64 парламентариев. Однако спикер НС Ара Баблоян посчитал решение принятым, поскольку трое отсутствующих депутата оставили письменное заявление о своем намерении голосовать в пользу закона, что вызвало недовольство оппозиционной фракции "Елк". Глава фракции Никол Пашинян вновь обратил внимание на тот факт, что ряд провластных депутатов голосовали за своих коллег.

Днем ранее, представляя документ, первый заместитель министра юстиции РА Артур Ованнисян отметил, что необходимость в принятии закона обусловлена требованиями обновленной Конституции. Речь идет о предоставлении права на проведение референдума не только правительству и одной трети депутатского корпуса, но и инициативным группам граждан. В частности, инициативная группа в составе 2 тысячи человек, которая регистрируется в Центральной избирательной комиссии, получит право на сбор подписей. После проверки достоверности подписей ЦИК предпринимает дальнейшие шаги по проведению референдума. Проекты законов, представленные гражданскими инициативами, при наличии 50 тысяч подписей могут быть представлены в Национальное Собрание РА. Если же проекты отклоняются парламентом, то при сборе дополнительных 300 тысяч подписей вопрос выносится на референдум. После этого полномочный представитель обращается в Центральную избирательную комиссию для подтверждения подлинности подписей. Затем проект должен быть представлен в Конституционный суд, и лишь в случае соответствия Основному закону страны проект выносится президентом на референдум. Подписи граждане страны смогут ставить как непосредственно под обращениями о проведении референдума, так и в электронной форме, а также подписями, заверенными нотариусами. Наблюдение за проведением референдума получат право местные общественные организации, которые зарегистрированы минимум год назад. Любое изменение государственных границ Армении должно осуществляться исключительно путем референдума. Отметим, однако, что законопроектом устанавливается круг вопросов, которые вообще не могут регулироваться посредством референдума. Речь идет о сфере правового регулирования конституционных законов, государственном бюджете, налогах, пошлинах и других обязательных выплатах, вопросах, связанных с безопасностью государства, амнистии, межобщинных объединениях и административном делении страны, числе министерств и порядке деятельности правительства