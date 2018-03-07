Среда, 7 Марта 2018 14:20

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с катастрофой российского транспортного самолёта Ан-26, произошедшей в Сирии при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, президент Саргсян от имени всего армянского народа и от себя лично передал глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Отметим, что 6 марта в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан- 26. На борту находились российские военные - 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Самолет выполнял рейс из Алеппо в Хмеймим.