Вторник, 6 Марта 2018 19:38

АрмИнфо. Минздрав Армении обеспечил правовую основу для поэтапного перехода на отпуск лекарств по рецепту. Правительство Армении 6-го марта в ходе очередного заседания частично приостановило действие решения N 1402-Н от 9 ноября 2017 года "О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств, а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств (в том числе электронным путем)" и утвердило график нового порядка выписки ЛС. Ранее Минздрав упрекнули в отсутствии нормативно-правовой базы для поэтапного перехода на новый порядок отпуска рецептурных лекарств.

В частности, как заявил замминистра здравоохранения Армении Самвел Маргарян, представляя проект решения, согласно проекту, изучив создавшуюся ситуацию в связи с требованием отпуска рецептурных лекарственных препаратов исключительно по рецепту, Минздрав предлагает график для постепенного перехода к порядку. В основу графика, как пояснил замминистра, заложена степень риска в применении лекарств. "Психотропные лекарства и антибиотики будут отпускаться по рецепту с 1 марта, с 1 июля это требование коснется всех инъекционных препаратов, а с 1 октября - законодательная императива вступит в силу в полном объёме и распространиться на весь рецептурный список",- указал Маргарян. Меж тем, как сообщалось ранее, с 1-го марта планировался рецептурный отпуск антибиотиков, гормональных и кодеиносодержащих препаратов, с 1-го июля в число рецептурных должны были войти все инъекционные препараты и онкологические медикаменты, а с 1-го октября - все остальные медикаменты, предусмотренные решением правительства.

"Будьте внимательны, есть информация, что эти рецепты уже выписывают прямо перед аптекой за дополнительную плату", - призвал премьер-министр Карен Карапетян. "Будьте предельно внимательны, чтобы это не превратилось в бутафорию", - призвал он.

Как говорится в проекте решения, предусматривается частично приостановить действие решения правительства от 9 ноября 2017 года "О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств, а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств (в том числе электронным путем)", а также решения N 1402-Н о признании недействительным постановления от 14 августа 2001 года N 759 об установлении порядка учета лекарств и лекарственных средств до 1-го октября 2018 года, а по части инъекционных препаратов действие решения будет приостановлено до 1-го июля 2018 года, за исключением наркотиков и психотропных препаратов. Решение не распространяется также на лекарства, предоставляемые бесплатно или на льготных условиях и антивирусные препараты (антибактериальные, противогрибковые препараты, антимикобактериальные средства, иммунные сыворотки и иммуноглобулины, вакцины).

Напомним, что с 1-го марта в Армении вступил в силу решение правительства "О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств, а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств". После вступления решения в силу, 2700 препаратов из общего числа зарегистрированных в стране 4700 лекарств будут отпускаться в аптеках исключительно по рецептам.