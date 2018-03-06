Вторник, 6 Марта 2018 18:41

АрмИнфо. Министр охраны природы Республики Армения Арцвик Минасян принял делегацию Германского

международного сотрудничества во главе со специалистом по международному планированию региональной и общей политике ЕС Стефаном Элзингом.

Как сообщает пресс-служба Министерства охраны природы, Элзинг отметил, что программа по энергосбережению, которая стартует в декабре 2018 года, будет реализована в трех южнокавказских странах и станет частью большой инициативы, реализуемой Министерством экономического развития Федеративной Республики Германии. Она основывается на результатах программы "Комплексное управление биоразнообразием на Южном Кавказе". Элзинг отметил, что миссией его делегации является ознакомление с приоритетами и с экологическими проблемами Армении, которая требует четких решений, а также изучения опыта прошлых проектов, реализуемых на местах в целях исключения дублирования работы. Он с удовлетворением отметил, что цель запускаемой программы совпадает с приоритетами Министерства охраны природы РА, направленными на решение вопросов энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов в сельских общинах, с тем, чтобы ослабить давление на лес.

В свою очередь министр охраны природы Армении предложил реализовать проект в одной отдельной общине с тем, чтобы впоследствии внедрить его и в других общинах.