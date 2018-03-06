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АрмИнфо. Министр охраны природы Республики Армения Арцвик Минасян принял делегацию Германского
международного сотрудничества во главе со специалистом по международному планированию региональной и общей политике ЕС Стефаном Элзингом.
Как сообщает пресс-служба Министерства охраны природы, Элзинг отметил, что программа по энергосбережению, которая стартует в декабре 2018 года, будет реализована в трех южнокавказских странах и станет частью большой инициативы, реализуемой Министерством экономического развития Федеративной Республики Германии. Она основывается на результатах программы "Комплексное управление биоразнообразием на Южном Кавказе". Элзинг отметил, что миссией его делегации является ознакомление с приоритетами и с экологическими проблемами Армении, которая требует четких решений, а также изучения опыта прошлых проектов, реализуемых на местах в целях исключения дублирования работы. Он с удовлетворением отметил, что цель запускаемой программы совпадает с приоритетами Министерства охраны природы РА, направленными на решение вопросов энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов в сельских общинах, с тем, чтобы ослабить давление на лес.
В свою очередь министр охраны природы Армении предложил реализовать проект в одной отдельной общине с тем, чтобы впоследствии внедрить его и в других общинах.
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|Великобритания планирует расширить сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
|Мэр Лиона посетил мемориальный Комплекс "Цицернакаберд"
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|С 5 марта шесть филиалов Банка Анелик будут работать по расширенному графику
|Замминистра обороны Армении призывает не драматизировать ситуацию, связанную с коррупционными рисками в армии
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|Председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян подал в отставку
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|Лакот: Франция выразит позицию по армяно-турецким протоколам лишь тогда, когда всё окончательно будет конкретизировано
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|Посол Казахстана поздравил Армению с успешным завершением конституционных реформ и избранием нового президента
|10 общественных организаций Армении ставят под сомнение легитимность 4-ого президента Армена Саркисяна
|Нурсултан Назарбаев пожелал новых успехов Армену Саркисяна
|Путин поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении
|Карен Мирзоян стал советником Налбандяна
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|Замминистра ИД Арцаха провела ряд встреч в Брюсселе
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|Вопросы расширения армяно-грузинских отношений обсудили президент Армении и премьер Грузии
|Был приостановлен импорт 50 тонн куриной грудки из Бразилии
|Москва: Позиция России по карабахскому урегулированию не претерпела изменений
|Французский университет Армении намерен расширить свою деятельность
|В Ереване и Гюмри пройдут мероприятия, посвященные 190-летию Туркманчайского мирного договора
|Вследствие незаконной вырубки деревьев в ГНКО "Айантар" государству был нанесен ущерб в 3 млн драмов
|Премьер-министр РА: Отношения между Арменией и Грузией продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия
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|Исполнительный директор Центра стратегических инициатив доложил президенту о проделанной в 2017 году
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