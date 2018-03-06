Вторник, 6 Марта 2018 18:13

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов встретился с членами Союза алавитов различных европейских стран. На встрече присутствовали также депутаты НС Княз Гасанов и Арсен Михайлов.

Как сообщает пресс-служба парламента, вице-спикер подчеркнул, что власти РА осознают важность религиозного согласия, защиты прав национальных меньшинств. В этом контексте нацменьшинствам выделена твердая квота в парламенте Армении. По словам Шармазанова, армянский народ понимает роль нацменьшинств и необходимость защиты их прав во всем мире, так как после Геноцида армян значительная часть армянства нашла убежище в различных странах мира.

"Мы достигнем успеха, если объединимся во имя защиты прав религиозных и национальных меньшинств, против геноцидов и политики отрицания. Наша борьба не против Турции, наша борьба во имя защиты прав человека", - подчеркнул вице-спикер НС.

Он также подчеркнул важность участия алавитов из различных стран в мероприятии "Парламентарии против геноцидов" к 70-летию принятой Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции "О предотвращении и наказании преступления геноцида", которое инициировал парламент Армении.

Председатель Союза алавитов Франции, заместитель председателя Союза алавитов европейских стран Эльдар Клчкаян подчеркнул важность осознания Турцией ошибок прошлого, отметив, что 21-й век является эрой диалогов. Он представил деятельность и предстоящие планы своей организациии.