В контексте сотрудничества на международных площадках Президент Республики коснулся предстоящего 11-12 октября текущего года в Ереване 17-го саммита Франкофонии отметив, что с целью участия в этом важном мероприятии направил приглашение Президенту Кипра Никосу Анастасиадису. Президент высоко оценил роль межпарламентской дипломатии в отношениях двух дружественных стран и с удовлетворением констатировал также налаженное между законодательными органами тесное взаимодействие.

С точки зрения развития сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах подчёркнута также важность подписанного в ноябре 2017 года между Арменией и Евросоюзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Собеседники высказали единое мнение, что ещё многое предстоит сделать в направлении углубления армяно-кипрских торгово-экономических отношений, чтобы они достигли существующего высокого уровня политических отношений. Посол Леонидас Маркидес выразил благодарность Президенту за встречу и принятие его верительных грамот, отметив, что по интересному стечению обстоятельств сегодня в тот же самый момент посол Армении вручает свои верительные грамоты Президенту Анастасиадису. <Это, конечно, совпадение, но думаю, важное совпадение, которое происходит между очень хорошими друзьями.

Отношения между нашими странами не могли быть лучше, но мы, господин Президент, согласен с Вами, что должны продолжать предпринимать шаги, чтобы продвигать их вперёд>, - сказал посол Кипра. На встрече Президент Саргсян и посол Маркидес обсудили армяно-кипрские отношения в разных сферах, а также возможности и перспективы углубления сотрудничества.