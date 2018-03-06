Вторник, 6 Марта 2018 16:56

АрмИнфо.Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян 5 марта принял делегацию Управления по координации гуманитарной деятельности ООН (UNOCHA), в составе ответственного офиса Центральной Азии, Пакистана, Афганистана, Латинской Америки и Карибского бассейна Анвара Мунавварова, исполняющего обязанности руководителя офиса Кавказа, Центральной Азии и Украины Абдурахима Мухидова, советника по национальным вопросам реагирования на катастрофы Нико Лордкипанидзе и национального советника по реагированию на катастрофы Армении, Грузии и Туркменистана Ашота Саргсяна.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, целью встречи было обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества МЧС РА и Управления по координации гуманитарной деятельности ООН. Делегация UNOCHA представила министру изменения в Управлении, новых членов и программы на 2018 г.

Давид Тоноян поблагодарил международную структуру за быстрое реагирование и предоставление экспертов после пожара на заводе <Наирит> и продуктивное сотрудничество. Представители UNOCHA

заверили, что независимо от структурных изменений в UNOCHA, сотрудничество с МЧС РА будет продолжено. В завершении встречи министр пригласил гостей принять участие в мероприятиях, посвященных 30- летию Спитакского землетрясения (международная конференция, тренинг и т.п.), которые будут проведены под лозунгом "Устойчивая Армения".