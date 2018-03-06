Вторник, 6 Марта 2018 16:54

АрмИнфо. Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин в рамках проходящих 5-6 марта в Ереване <Дней университета Шеффилда> провел мастер-класс на тему <Встречайте, генеральный директор: Путь к вершине>. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, А.Пятахин рассказал о своей карьере, о преодоленных трудностях, поделился опытом и дал советы.

"Секрет успеха в любом деле - не разочаровываться и верить в свои силы, извлекать уроки из совершенных ошибок. Самые успешные бизнесмены считают ошибки ценным опытом, повышающим вероятность победы. Хороший лидер должен не управлять людьми, а вдохновлять и служить для них примером", - заявил А.Пятахин.

Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".