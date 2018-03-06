Вторник, 6 Марта 2018 16:52

АрмИнфо. В Кавказском регионе, в сфере военной безопасности, самой горячей точкой является карабахский конфликт и для стран-членов ОДКБ в этом регионе существует ряд довольно значимых проблем. Об этом во время телемоста Москва-Ереван-Астана-Бишкек-Минск на тему "Основные угрозы военной безопасности государств-членов ОДКБ" 6 марта заявил начальник объединённого штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Генерал-полковник отметил, что все проблемы в первую очередь обусловлены "замороженостью" конфликтов и постоянным стремлением Штатов и Запада укрепить свою позицию в этом регионе. В частности, по словам Сидорова, основной интерес для Западных стран представляют сырьевые ресурсы Каспия и Закавказья. "А замороженный конфликт в НКР является пороховой бочкой, готовой в любую секунду взорваться", - отметил начальник объединённого штаба ОДКБ. Он при этом подчеркнув, что деятельность Минской группы ОБСЕ все же привела к спаду напряженности на границе и открыла пути для возможного развития диалога между конфликтующими сторонами.

Что касается Восточной Европы, то как отметил Сидоров, одним из дестабилизирующих факторов коллективной безопасности в этом регионе является напряженная ситуация на Украине. Сидоров подчеркнул тот факт, что продолжающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса, а также углубление политического и экономического кризиса в стране способствуют тому, что Украина по сей день является одной из самых горячих точек в мире.

Еще одним вызовом военной безопасности для России и Беларуси в Восточной Европе генерал-полковник счел наращивание военной активности в этом регионе со стороны США и НАТО. В частности, по его словам, Брюссель и Вашингтон, игнорируя взятые на себя международные обязательства, разворачивают дополнительные органы военного управления в Польше и странах Прибалтики. "Таким образом, как мы можем видеть, во второй половине 2017 года в Латвии, Литве, Эстонии и Польше завершено разворачивание четырех батальонов тактических групп многонационального состава, а также на территорию Польши переброшена бронетанковая бригада сухопутных войск США, а в Румынии развернута межнациональная бригада", - отметил Сидоров. "В общей сложности группировка войск НАТО на Восточном фланге блока на данный момент составляет около 12.000 военнослужащих", - подчеркнул начальник объединённого штаба ОДКБ.

Что касается вызовов на Ближнем Востоке, то как заметил начальник объединенного штаба ОДКБ, одной из самых горячих точек там по сей день остается Сирия. Однако, руководству Сирии при поддержке Российской Федерации удалось разгромить многочисленные группировки ИГИЛ и стабилизировать ситуация в стране.

Что касается ситуации в Центральной Азии, то как отметил Анатолий Сидоров, там на данный момент наблюдается рост дестабилизирующих тенденций. В частности, как подчеркнул генерал-полковник, основными очагами угроз являются как деятельность террористических группировок в Афганистане, так и возможный перенос их деятельности на территорию государств Центральной Азии, и возможное увеличение товарооборота наркотиков в регионе.

Коснувшись ситуации в Афганистане более подробно, генерал-полковник отметил, что в этой стране на данный момент активно разворачивают свою деятельность около 70.000 боевиков. "Основу этих антиправительственных сил составляют как формирования исламского движения талибов, так и запрещенная в России группировка ИГИЛ. Численность представителей ИГИЛ в центрально-азиатском регионе все время растет", - подчеркнул Сидоров.

"В различных горячих точках мира, в частности в Сирии, на данный момент насчитывается около 3.000 выходцев из республик Центральной Азии. Возвращение данных боевиков к себе на родину способствует росту террористических угроз в регионе", - подчеркнул генерал-полковник.