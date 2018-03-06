Вторник, 6 Марта 2018 16:48

АрмИнфо. Нагорный Карабах не является страной-членом ОДКБ и организация не окажет поддержку Арцаху в случае войны. Об этом 6 марта во время телемоста Москва-Ереван-Астана-Бишкек-Минск на тему "Основные угрозы военной безопасности государств-членов ОДКБ" заявил начальник объединённого штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В тоже время Сидоров подчеркнул, что граждане Армении могут быть уверены в том, что в случае необходимости ОДКБ не оставит Армению в сложной ситуации. "Все соглашения ОДКБ подписывало именно с Ереваном и у структуры есть конкретные обязательства перед Арменией", - отметил генерал-полковник. В тоже время начальник объединённого штаба ОДКБ заявил, что на данный момент ситуация между Арменией и Азербайджаном не настолько накалена, чтобы дошло до того, что эти два государства отнимали друг у друга столицы.

Сидоров отметил, что ОДКБ не имеет полномочий вмешиваться в какой-либо конфликт, в который вовлечена та или иная страна-член ОДКБ до тех пор, пока данное государство не попросит у структуры помощи. Однако, в Североатлантическом Альянсе страны-члены данной организации оказывают поддержку не дожидаясь просьб об оказании помощи, что, на его взгляд, не совсем корректно, и ущемляет суверенитет этих стран.