Вторник, 6 Марта 2018 15:48

АрмИнфо. В Ереване стартовали мероприятия, посвященные 190-летию Туркманчайского мирного договора с участием армянских политиков, представителей экспертных и научных кругов Армении и России.

Как отметил сегодня на открытии Международной научно-практической конференции "Туркманчайский мир - 190-летие: Истoрия и современность" вице-спикер армянского парламента, кандидат исторических наук Эдуард Шармазанов, подписание Туркманчайского договора и создание Армянской области были важнейшим шагом на пути к восстановлению армянской государственности. "Армянская область имела свой герб с армянской символикой - гора Арарат с Ноевым ковчегом и храмом Эчмиадзина. Сильный импульс для развития получила армянская культура",- подчеркнул вице-спикер, добавив, что впоследствии многие сыновья армянского народа оставили свой глубокий след в усилении русской победоносной армии, а уже в середине 20-ого века армяне и россияне бок обок сражались против гитлеровского фашизма. "Новейшая история армяно-российских отношений - это путь двух естественных союзников. Наше союзничество развивается в военной, политической, культурной, экономической, духовной сферах",- заключил армянский вице-спикер.

К участникам конференции от имени посла России в РА Ивана Волынкина с приветственным словом обратился советник-посланник посольства РФ Андрей Иванов. В приветственном послании посла, в частности, подчеркивалась исключительная роль Туркманчайского договора в судьбе армянского народа, после подписания документа более 140 тысяч армян из Турции и Ирана переселились на родину. "Договор открыл новую страницу в истории армянского и русского народов, показал, что они способны вместе преодолеть многие трудности. Сегодня исторические параллели между двумя народами скреплены десятками межгосударственных договоров и союзническими отношениями ",- резюмировал дипломат.

Директор Института Востоковедения Национальной Академии Наук Армении Рубен Сафрастян, в свою очередь, заявил, что подписание Туркманчайского договора заложило основы процесса создания новой армянской государственности, способствовало консолидации армянского народа. По его словам, договор сыграл ключевую роль в вовлечении армянского народа в мировые процессы. "Но самое главное то, что Туркманчайский договор соответствовал политическим реалиям не только прошлого века, но и продолжает соответствовать сегодняшним реалиям",- резюмировал ученый.

Член правления Российского исторического общества Константин Могилевский заметил, что основной целью вступления России в войну с Персией в столь сложные для нее времена, в первую очередь, было оказание помощи братскому армянскому народу. По его словам, подписание Туркманчайского договора заложило основы для нового этапа российско- армянской дружбы и становления армянской государственности.

Депутат армянского парламента Айк Бабуханян же заметил, что именно Туркманчайский договор заложил основы для сегодняшней интеграции Армении в ОДКБ и ЕАЭС и союзнического партнерства с Россией. "Борьба за влияние в закавказском регионе, как и 200 лет назад, продолжается и по сей день. Турция вплоть до сегодняшнего дня стремится увеличить свое влияние в нашем регионе, и для сохранения стабильности на Южном Кавказе необходимо укреплять вертикаль Москва-Ереван-Тегеран, а в основе мира лежит неприступность Арцаха",- заключил депутат.

Завтра мероприятия, приуроченные 190-летию Туркманчайского договора продолжаться в Гюмри. Организаторами мероприятий являются Российский центр науки и культуры в Ереване, НКО <Объединение региональных научно-образовательных центров>, Исследовательско-аналитическая Общественная организация "Интеграция и развитие" при участии Филиала Московского государственного университета в Ереване.

Туркманчайский договор был подписан между Российской империей и Персией (Иран) 22 февраля 1828 года. Подписанием договора завершилась русско-персидская война 1826- 1828годов. Договор подтверждал территориальные приобретения России по Гюлистанскому договору 1813 года (переход к России Дагестана, Картли, Кахетии, Мегрелии, Имерети, Гурии, Абхазии и части Азербайджана), кроме того, к России также отходили территории Восточной Армении (Эриванское и Нахичеванское ханства). Также Персия обязалась не препятствовать переселению армян в русские пределы. На Персию налагалась контрибуция в 20 млн руб. серебром.