Вторник, 6 Марта 2018 15:23

АрмИнфо. Глава фракции "Елк" Никол Пашинян обратился к начальнику Полиции Владимиру Гаспаряну с просьбой представить документ об отказе 4-ого президента Армении Армена Саркисяна от гражданства Великобритании в 2011 году, как об этом неоднократно утверждал сам Саркисян.

Отметим, что Армен Саркисян во время своих предвыборных речей утверждал, что отказался от гражданства Великобритании еще в 2011 году, следовательно, он не нарушает конституционный ценз об обязательном проживании на территории Армении в течение последних 6 лет до выборов и наличии гражданства РА в течение того же времени. Однако, когда представители блока "Елк" в парламенте попросили Саркисяна представить соответствующий документ, он этого не сделал. Оппозиционерам была представлена лишь справка Полиции РА о том, что Саркисян является гражданином РА. Сей факт вызвал сомнения не только у депутатов от блока "Елк", но и представителей 10 общественных организаций, которые поставили под вопрос легитимность Саркисяна, как президента Армении.

Саркисян был выбран 4-ым президентом РА 90 голосами депутатов из Республиканской партии, АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян".