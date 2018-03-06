Вторник, 6 Марта 2018 15:22

АрмИнфо. Армения проиграла очередное дело в Европейском суде по правам человека.

На этот раз дело касается 4 представителей религиозной организации "Свидетели Иеговы". ЕСПЧ счел, что Армения в их отношении нарушила 9-ую статью Европейской конвенции (нарушение свободы мысли и вероисповедания). Вердиктом суда власти Армении обязаны в течение трех месяцев выплатить истцам сумму в 48 тысяч евро (по 12 тысяч каждому).

Отметим, что 4 истца в 2011 году были привлечены к уголовной ответственности за отказ от прохождения обязательной воинской или альтернативной службы.