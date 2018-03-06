Вторник, 6 Марта 2018 15:19

АрмИнфо. Армения временно приостанавливает действие решения об отпуске лекарств по рецепту. Соответствующее постановление включено в повестку дня заседания правительства Армении, которое состоится 6-го марта. Ранее сообщалось, что с 1 марта 2018 года в Армении вступает в силу новый порядок отпуска лекарственных средств.

Согласно справке-обоснованию к документу, во избежание проблем, связанных с укоренившейся среди специалистов сферы здравоохранения и населения практики отпуска рецептурных медикаментов без рецепта, правительство приняло решение о временном приостановлении действия постановления от 9 мая 2017 года "О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств, а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств (в том числе электронным путем)", а также решения N 1402-Н о признании недействительным постановления от 14 августа 2001 года N 759 об установлении порядка учета лекарств и лекарственных средств до 1-го октября 2018 года. По части инъекционных препаратов действие решения будет приостановлено до 1-го июля 2018 года, за исключением наркотиков и психотропных препаратов. Решение не распространяется также на лекарства, предоставляемые бесплатно или на льготных условиях и антивирусные препараты (антибактериальные, противогрибковые препараты, антимикобактериальные средства, иммунные сыворотки и иммуноглобулины, вакцины).

Напомним, что с 1-го марта в Армении вступило в силу решение правительства "О форме рецептов, порядке выписки рецептов, отпуске лекарств, а также о порядке учета медикаментов и лекарственных средств". После вступления решения в силу, 2700 препаратов из общего числа зарегистрированных в стране 4700 лекарств будут отпускаться в аптеках исключительно по рецептам. На первом этапе новые правила коснутся антибиотиков, гормональных и кодеинсодержащих препаратов, с 1 июля - инъекционных и противоопухлевых лекарств, а уже с 1 октября

- всех остальных ЛС, включенных в рецептурный список Минздрава Армении. Ранее в обоснование своего решения в Минздраве заявляли, что многие лекарства, в том числе и антибиотики всегда относились к рецептурным препаратам, применять которые нужно только по назначению врача. Однако по сей день требования выполнялись не в полную силу.