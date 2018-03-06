Вторник, 6 Марта 2018 15:17

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении выявила преступную группу, состоящую из граждан РА и зарубежных стран, которая на протяжении долгого периода занималась фальсификацией и реализацией документов, предоставляющих право и освобождающих от ответственности.

Согласно сообщению СНБ, данная группа в период с 2016 по 2017 год при помощи цветного принтера сфальсифицировала за определенное денежное вознаграждение для 40 граждан зарубежных стран военные билеты о прохождении службы в третьих странах, на основе чего эти граждане впоследствии были освобождены от воинской службы в Армении и получили гражданство РА.

Тем же способом были сфальсифицированы и реализованы водительские права, свидетельства о рождении, дипломы и другие важные документы. В результате обыска была конфискована аппаратура по печатанию фальшивых документов, печати, а также различные фальшивые документы для 140 граждан.

По фактам дела 11 человек обвиняются по 1 и 2 частям 325 статьи УК РА (печатание, реализация, использование фальшивых документов). Из 11 обвиняемых 1 является гражданином зарубежного государства. Следствие продолжается.